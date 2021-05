Hebung von Riesen-Findling: Letzte Vorbereitungen laufen

Wie hebt man einen 400 Tonnen schweren Findling? Die Antwort darauf wird in Altentreptow gerade vorbereitet. Am Donnerstag sollen die Pressen mit dem Anheben beginnen.

Altentreptow. In Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) haben die letzten Vorbereitungen für die Anhebung eines rund 400 Tonnen schweren Findlings begonnen. Der Riesen-Stein soll ein Besuchermagnet werden.

Wie Bürgermeister Volker Bartl (parteilos) am Dienstag sagte, hob ein großer Kran mehrere schwere und zehn Meter lange Stahlträger so über den "Großen Stein", dass sie zu einer stabilen Konstruktion montiert werden können. Der acht Meter lange Riesen-Findling soll dann am 6. und 7. Mai etwa 2,5 Meter nach oben gehievt werden. Der Hammergranit gilt als größter Findling auf dem norddeutschen Festland, war in der letzten Eiszeit nach Altentreptow gekommen und schaute bisher erst knapp zur Hälfte aus der Erde heraus.

"Die Hauptlast werden spezielle Hydraulikstempel tragen, die sonst bei Brückenhebungen verwendet werden", erläuterte der Bürgermeister. Diese Hydraulikpressen stehen auf extra angefertigten Betonfundamenten. An der Stahlkonstruktion hängen reißfeste Gurte, die bereits unter dem Riesenstein hindurchgefädelt wurden. Die hydraulischen Pressen sollen die Konstruktion samt Findling stückweise hochdrücken, wobei Schotter und Beton unter den "Großen Stein" gedrückt werden. "Die gesamte Konstruktion wächst mit hoch", sagte Bartl.

Der "Große Stein" ist etwa so groß wie ein Haus: Acht Meter lang, sechs Meter breit und fünf Meter hoch. Altentreptow betreibt den Aufwand, um den "Großen Stein" zum Besuchermagnet im Park am Klosterberg zu machen. Das gesamte Gelände soll für rund 1,3 Millionen Euro neu gestaltet werden, wozu auch ein neue Badeteich in der Nähe gehört. Die von den Stadtvertretern beschlossene Findlings-Hebung kostet allein rund 244 000 Euro. Der Steuerzahlerbund hatte die Hebung als "Verschwendung von Steuergeldern" kritisiert und die Stadtvertreter am Dienstag nochmals aufgerufen, die Aktion zu stoppen.

© dpa-infocom, dpa:210504-99-466900/2