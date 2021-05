Unbekannte beschmieren 18 "Stolpersteine" auf Rügen

Sassnitz. Unbekannte haben in zwei Orten auf der Insel Rügen sogenannte Stolpersteine beschmiert, die an Opfer des Naziregimes erinnern. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden 15 Steine in Sassnitz und drei in Garz auf Rügen mit brauner und schwarzer Farbe beschmiert. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz habe die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Sachbeschädigung übernommen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang. Als Tatzeitraum gilt Sonntagnachmittag bis Montagvormittag.

Stolpersteine sind Pflastersteine, die eine Messingtafel haben, auf der Lebensdaten von ehemaligen jüdischen Bürgern und anderen Opfern der NS-Machthaber eingraviert sind. Sie wurden vom Künstler Gunter Demnig entworfen und werden in der Regel vor dem letzten selbstgewählten Wohnort der Opfer ins Pflaster eingelassen. Solche Gedenksteine liegen inzwischen in 1265 Kommunen Deutschlands und in einundzwanzig europäischen Ländern.

