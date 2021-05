Schweriner Arztpraxis nach Corona-Fällen vorerst geschlossen

Schwerin. Nach mehreren Corona-Fällen in einer Schweriner Arztpraxis bleibt diese vorerst bis zum 6. Mai geschlossen. Das geht aus einem Schild an der Tür der Praxis hervor. Der Arzt soll vergangene Woche noch Patienten behandelt haben, obwohl er und Mitarbeiter seiner Praxis Corona-Symptome hatten. Die Stadtverwaltung ordnete für alle Menschen, die sich im Zeitraum vom 21. bis zum 28. April länger als zehn Minuten in der chirurgischen Praxis aufgehalten haben, eine 14-tägige Quarantäne an. Dabei soll es sich um mindestens 237 Personen handeln. Die Betroffenen sollen sich zudem testen lassen. Erste Ergebnisse werden im Laufe des Montags erwartet.

