Innenverteidiger Riedel und Sonnenberg bleiben bei Rostock

Rostock. Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat die Innenverteidiger Julian Riedel und Sven Sonnenberg über das Saisonende hinaus an den Verein gebunden. Der 29 Jahre alte Riedel hat sein in diesem Sommer auslaufendes Arbeitspapier um zwei Jahre bis 2023, der sieben Jahre jüngere Sonnenberg seinen Kontrakt vorzeitig bis 2022 verlängert, teilten die Rostocker am Montag mit.

"Mit aktuell 31 Gegentoren stellen wir die zweitbeste Defensive der Liga - daran haben die beiden mit ihren Leistungen natürlich einen großen Anteil", sagte Hansa Rostocks Sportvorstand Martin Pieckenhagen über das Abwehr-Duo.

