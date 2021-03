Einzelhandel Viel Betrieb in Innenstädten von Rostock und Stralsund

Eine lange Schlange vor einem Kaufhaus in der Rostocker Innenstadt.

"Endlich" dürfte eines der am meisten gebrauchten Wörter sein an diesem Montag. Denn in Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen ist Einkaufen wieder möglich.