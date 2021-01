Autobrand auf Parkplatz: Fahrer schwer verletzt

Bandenitz. Bei einem Autobrand auf einem Parkplatz in Bandenitz (Ludwigslust-Parchim) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, war der Wagen des Mannes am Morgen in Brand geraten, als der Fahrer gerade eine Rast einlegen wollte. Der Parkplatz befindet sich an der Bundesstraße 321 in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 24 Hamburg-Berlin. Der Fahrer habe vermutlich noch versucht, persönliche Gegenstände aus dem brennenden Wagen zu holen, wobei er sich verletzte.

Er kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Das Feuer griff noch auf einen zweiten Wagen auf dem Pendlerparkplatz über. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Schadenssumme und weitere Details seien noch unklar.