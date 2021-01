Enkeltrick: 77-Jährige übergibt 16.000 Euro an Unbekannten

Rostock. Eine Seniorin hat in Rostock 16.000 Euro Bargeld an einen angeblichen Enkel übergeben. Der Unbekannte habe die 77-Jährige telefonisch kontaktiert und behauptet, sich aufgrund eines Verkehrsunfalls in einer finanziellen Notlage zu befinden, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Die Frau aus dem Landkreis Rostock sei nach dem Anruf am Donnerstag zu einer Bankfiliale gefahren und habe das Geld abgehoben.

Laut dem Sprecher hatten die Bankangestellten aufgrund der Höhe des abgehobenen Betrags die 77-Jährige auf einen möglichen Enkeltrick hingewiesen. Dennoch sei sie nicht misstrauisch geworden und habe die 16.000 Euro anschließend in Rostock an den angeblichen Enkel übergeben.