Frau wirft Metallwinkel auf Mitbewohner: Zähne abgebrochen

Erfurt. Beim Streit in einer Wohngemeinschaft in Erfurt hat eine 33-jährige Frau zwei Metallwinkel auf ihren Mitbewohner geworfen. Die Wurfgeschosse hätten den 30-Jährigen am Mittwoch derart heftig im Gesicht getroffen, dass ihm zwei Zähne abgebrochen seien, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als Beamte am Ort des Geschehens eintrafen, warf die Frau mit ihrer Handtasche nach ihnen, traf sie aber nicht. Dafür beleidigte sie den Angaben zufolge die Polizisten fortwährend. Die Betrunkene wurde in ein Krankenhaus gebracht.

