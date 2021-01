Lastwagen auf Autobahn 19 verunglückt: Fahrer verletzt

Malchow. Ein mit Sauerstoffflaschen beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 19 nördlich von Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) verunglückt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, kam der Fahrer am Mittwoch aus bisher unbekannter Ursache in Richtung Rostock mit dem Wagen von der Fahrbahn ab. Der Mann wurde verletzt und kam in eine Klinik. Der Lastwagen, der Gas für medizinische Zwecke transportierte, musste abgeschleppt werden. Die Autobahn war zur Bergung zeitweise in Richtung Norden gesperrt. Der Sachschaden wurde auf rund 17 000 Euro geschätzt. Zur Unfallzeit herrschte starker Wind und dichter Schneeregen. Details waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )