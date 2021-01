Hoffmeister: Jüdisches Leben in die Mitte der Gesellschaft

Schwerin. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) hat zusammen mit Vertretern verschiedener Glaubensgemeinschaften das jüdische Festjahr eröffnet. "Das jüdische Festjahr bietet uns die Möglichkeit zu zeigen, dass jüdisches Leben in seiner gesamten Vielfalt seit nunmehr 1700 Jahren zu uns, in die Mitte unserer Gesellschaft gehört", sagte Hoffmeister am Mittwoch beim digitalen Auftakt des Festjahrs #2021JLID in Mecklenburg-Vorpommern. Die Veranstaltungen und Projekte seien eine Einladung zum Dialog und zu Begegnungen über Religionsgrenzen hinweg. "Nutzen wir sie als Brücke für gegenseitiges Verständnis und ein solidarisches Miteinander."

( dpa )