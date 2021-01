1,8 Prozent der Menschen in MV bislang gegen Covid geimpft

Berlin/Schwerin. Nach gut 2000 Impfungen am Dienstag haben in Mecklenburg-Vorpommern nunmehr 1,8 Prozent der Menschen die erste Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Damit liegt der Nordosten weiter an der Spitze im Vergleich der Bundesländer, wie aus Daten hervorgeht, die das Robert Koch-Institut am Mittwoch veröffentlicht hat. Danach sind bis Dienstag im Nordosten 29 100 Menschen geimpft worden, darunter rund 13 000 Pflegeheim-Bewohner. Bundesweit waren es rund 758 000 Geimpfte und damit 0,9 Prozent der Bevölkerung.

