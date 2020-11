Mehrere Betrugsversuche in kurzer Zeit mit derselben Masche

Lützow. In kurzer Zeit haben unbekannte Betrüger mehrmals versucht, mit derselben Masche an Geld zu kommen. Innerhalb von rund 45 Minuten gingen am Donnerstag mindestens fünf Anrufe in der Ortschaft Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) ein, bei denen für eine vermeintliche Tochter, die einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll, Geld hinterlegt werden sollte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach dem Anruf der vermeintlichen Tochter, übernahmen dann angebliche Polizisten oder Staatsanwälte und fragten nach Geld, um dieses für die Tochter als Kaution zu hinterlegen.

Drei von fünf Angerufenen erkannten den Schwindel und beendeten das Gespräch. Ein 83 Jahre alter Mann wollte demnach bereits Geld bei der Bank holen, hielt auf dem Weg dahin beim Arbeitsplatz der Tochter an, wodurch der Betrug auffiel und kein Geld übergeben wurde.

Bei einer 81 Jahre alten Frau erkannte eine Bankmitarbeiterin den Schwindel vor der Ausgabe des Geldes und informierte die Polizei. Ob es sich bei den Fällen um dieselben Betrüger handelt, war zunächst unklar. Die Polizei appellierte, in solchen Fällen wachsam und misstrauisch zu sein.