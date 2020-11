Bauarbeiter finden in Röbel menschliches Skelett

Röbel. Bei Bauarbeiten in Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) sind menschliche Knochen gefunden worden. Sie seien in der Rechtsmedizin Greifswald untersucht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach kam bei den Arbeiten am Montag ein nahezu komplettes Skelett zum Vorschein. Ersten Erkenntnissen zufolge lag es "bereits über einen sehr langen Zeitraum im Erdreich". Die Polizei schließe daher aus, dass es einen Zusammenhang zu Vermisstenfällen der vergangenen 20 Jahre gibt. Weitere Untersuchungen der Rechtsmedizin sollen detaillierte Angaben zu dem Skelett und dem Liegezeitraum bringen.