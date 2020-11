Hannover. Sie befassen sich gerade mit YouTube. Auf dem Videoportal gebe es Anleitungen zu allen möglichen Themen, sagt Roland Rühr. Wie man eine Fahrradkette repariere, wie man am besten Rosen beschneide, mit welchen Zutaten man eine Torte backe – und wie das Ergebnis am Ende aussehen solle.

Gerda Oberg schaltet sich ein, ihr Bild taucht auf Roland Rührs Laptopbildschirm auf, Brille, Halskette, Knopf im Ohr: „Muss man sich bei YouTube anmelden?“ Es ist wieder so weit, die PC-AG-West tagt.

Die Arbeitsgruppe ist eine von rund 15 in Hannover, in denen sich Senioren treffen, um sich in die Geheimnisse der digitalen Welt einzufuchsen. Es geht um die verschlungenen Pfade im Internet, um technische Anleitung zur Smartphone-Bedienung, um Sicherheit beim E-Mail-Verkehr.

In aller Regel organisieren sich diese Gruppen selbst und scharen sich um ehrenamtliche Experten. Unterstützt werden sie, beispielsweise bei der Suche nach Räumlichkeiten, vom Kommunalen Seniorenservice Hannover. Die PC-AG-West mit zehn bis 20 Mitgliedern traf sich normalerweise in der Begegnungsstätte Ahlem.

Seit Corona aber ist nichts mehr normal. Doch anders als viele andere Gruppen, die in der Pandemie pausieren, treffen sich die West-Senioren weiterhin – und zwar genau an dem Ort, den sie in ihren Gruppenstunden erkunden: im Internet. Sie rufen im Browser das kostenlose Videochat-Tool Jitsi Meet auf und reden dann, jeder vor seinem Computer zu Hause, miteinander über Videochats und diverses anderes. Learning by doing.

Immer montags setzen sie sich virtuell für eine bis zwei Stunden zusammen und beratschlagen, wie man den Firefox-Browser am besten einstellt, wie man Excel bedient und wie das Headset funktioniert. Manchmal müssen sie dafür auch telefonieren. Oder sie bemühen den Team Viewer, ein Programm, mit dem sich eine Person von ihrem PC aus via Internet in den Computer einer anderen Person einschalten kann.

Für solche Dinge ist Gernot Sander zuständig. Er stammt aus Hannover und ist nach einem ganzen Berufsleben, davon zweieinhalb Jahrzehnte am Rechenzentrum der Uni Duisburg-Essen, in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Einmal im Monat instruiert er sie nun, spricht per Video­chat über Online-Formulare und Scanner-Bedienung, und hinterher verschickt er eine leicht verständliche Powerpoint-Präsentation, damit alle noch mal alles durchkauen können, wie damals in der Schule. „Wichtig ist deswegen auch, dass man nicht nur was gezeigt bekommt, sondern es selbst macht“, sagt Roland Rühr. Wichtig sei, die digitale Welt „nicht als Feind, sondern als Hilfsmittel zu betrachten“.

Es geht bei den Videochats der Gruppe aber auch darum, den Bestand der Gruppe aufrechtzuerhalten, bis man sich wieder „richtig“ treffen könne. Denn das – der direkte Kontakt – sei das Eigentliche. Aber immerhin haben sich die Senioren der PC-AG-West, alle Teilnehmer zwischen 65 und 80 plus, selbst eine digitale Überbrückung der Pandemie geschaffen.