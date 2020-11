A20 bei Tribsees wegen Abseilaktion zeitweise gesperrt

Tribsees. Wegen einer Abseilaktion von Umweltaktivisten an einer Brücke über die A20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist die Autobahn am Freitagmorgen in beiden Richtungen zeitweise gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, lösten Beamte die Aktion auf, an der sechs Menschen beteiligt waren. Eine Person habe sich mit einem Plakat abgeseilt und habe anschließend medizinisch behandelt werden müssen.

Die Aktivisten gaben an, sie wollten mit der Aktion Druck auf die Landesregierung ausüben und gesellschaftliche Diskurse anregen. Sie forderten eine sofortige Verkehrswende und den Schienenausbau in Mecklenburg-Vorpommern sowie ein Ende Rodungen im Dannenröder Wald in Hessen für einen Autobahnausbau.