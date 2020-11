Gastro-Branche mahnt: "Leere Stühle" auf dem Neuen Markt

Rostock. Mit der Aktion "Leere Stühle" wollen die Gastronomen Mecklenburg-Vorpommerns am heutigen Freitag auf dem Neuen Markt in Rostock auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen. Mit dem derzeitigen Teil-Shutdown sei keine Planbarkeit mehr in Sicht, die Branche brauche aber verlässliche Öffnungsstrategien, teilten die Organisatoren mit. Vor der Aktion wollen die Teilnehmer mit einem Autokorso durch die Stadt ziehen.

Auch nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist laut Dehoga-Verband keine Besserung in Sicht. Wie im Frühjahr beim ersten Shutdown sind derzeit die Gaststätten und Restaurants geschlossen.