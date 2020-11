Rostock. Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Donnerstag um 187 gewachsen. Am Mittwoch waren es noch 128 Neuinfektionen, am Dienstag 144 und am Montag 55. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, stieg damit die offizielle Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen seit Beginn der Pandemie auf insgesamt 5697. Von ihnen gelten 4137 als genesen.

Aktuell liegen laut Lagus 114 Menschen in Krankenhäusern, drei mehr als noch am Vortag. 27 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, dies sind drei weniger als am Mittwoch. Seit Beginn der Pandemie starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus 58 Menschen, einer mehr als noch am Mittwoch.

Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - stieg auf 47,1. Der rote Bereich und damit die Ausweisung des Landes als Risikogebiet beginnt bei 50,1.

Die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald gelten als Risikogebiete - mit Inzidenzwerten zwischen 61,9 und 68,6. Die geringste Inzidenz wird derzeit im Landkreis Vorpommern-Rügen mit 13,8 registriert.

Dem Lagus zufolge sind derzeit in 34 Schulen Corona-Infektionen gemeldet. Betroffen seien 69 Schüler und 19 Lehrer. In 25 Kitas und Horten seien derzeit Corona-Fälle bei 25 Kindern und 25 Erziehern oder Mitarbeitern registriert worden. Die Zahl der Corona-Fälle an einer Evangelischen Schule in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) stieg um fünf auf zwölf, wie der Landkreis mitteilte.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte berichtete von zahlreichen Infektionen an Schulen und Kitas. Darunter seien etwa zwei Kitas in Neubrandenburg und eine Friedland, zudem seien alle Schüler und Lehrer einer Grundschule in Jürgenstorf in Quarantäne geschickt worden. Zudem wurden demnach weitere positive Fälle in Pflegeheimen in Woldegk und Friedland gezählt.