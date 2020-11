Restaurantführer "Gault&Millau": Fünf Top-Festaurants in MV

Rostock/München. Der Restaurantführer "Gault&Millau" hat in seiner neuen Ausgabe fünf Spitzenrestaurants in Mecklenburg-Vorpommern mit 16 bis 18 von 20 möglichen Punkten ausgezeichnet. Dabei konnte der Koch des "Friedrich Franz" im Grand Hotel Heiligendamm seine 18 Punkte ebenso verteidigen wie André Münch, Küchenchef des Gourmet-Restaurants "Der Butt" in Rostock-Warnemünde. Im vergangenen Jahr war er noch als Aufsteiger des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden, wie am Donnerstag bekannt wurde.

17 Punkte erhielten Küchenchef Pierre Nippkow von der "Ostseelounge" im Strandhotel Fischland in Dierhagen und das "Klassenzimmer" in der Feldberger Seenlandschaft von Koch Daniel Schmidthaler mit jeweils 17 Punkten. Neu aufgenommen wurde von den Gault&Millau"-Restauranttestern das "The O’Room" in Heringsdorf auf Usedom von Küchenchef André Kähler. Es erhielt 16 Punkte.

Der "Gault&Millau" gilt neben dem "Guide Michelin" als wichtigster Gourmetführer Deutschlands. In diesem Jahr ist einiges anders als sonst: Sowohl der Verlag als auch die Chefredaktion haben gewechselt und auch bei den getesteten Restaurants hat sich etwas geändert. Wurden in der Vergangenheit noch mehr als 1000 Restaurants in Deutschland getestet, sind es jetzt nur noch 500, wie der Burda-Verlag mitteilte. 500 weitere Betriebe sollen empfohlen, aber nicht mit Punkten benotet werden.