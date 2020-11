Tourismusverband: Hoffnung auf MV-Gipfeltreffen

Rostock. Nach den aus Sicht des Tourismusverbands enttäuschenden Ergebnissen des Treffens von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie am Mittwoch richtet die Branche ihre Hoffnungen auf das landesweite Gipfeltreffen am kommenden Samstag. "Wir sind froh über die Ankündigung der Ministerpräsidentin, dann das Thema Tourismus noch einmal aufzunehmen, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dann gehe es auch um die längere Perspektive, wie es in den kommenden Monaten weitergehen kann.

Es stehe auch die Frage im Raum, ob es Sinn macht, zum Jahresende eine eingeschränkte Öffnung nur für Menschen aus dem eigenen Bundesland aus wirtschaftlichen und sozialen Erwägungen vorzunehmen. In einer Blitzumfrage bei seinen Mitgliedern wolle der Verband mit Blick auf den Gipfel am Samstag den entsprechenden Bedarf ermitteln, sagte Woitendorf.