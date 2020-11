Fünf Verletzte bei Unfall: Verursacher war wohl betrunken

Rostock. Bei einem Verkehrsunfall in Rostock sind fünf Menschen verletzt worden. Ein Auto war am Mittwochabend nach Polizeiangaben mit sehr hoher Geschwindigkeit in eine Kreuzung gefahren und rammte einen stehenden Wagen. Dieser sei durch die Wucht des Aufpralls in ein anderes Auto geschoben worden. Insgesamt wurden fünf Insassen aus den beiden stehenden Autos mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, darunter ein zehn Jahre altes Kind.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen der Unfallverursacher und die drei anderen mutmaßlichen Insassen seines Autos betrunken unterwegs gewesen sein. Zeugen des Unfalls hatten berichtet, dass vier Personen nach dem Unfall aus dem Auto gestiegen und weggelaufen seien. Die Polizei konnte sie den Angaben zufolge in einer Wohnung nahe dem Unfallort ausfindig machen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.