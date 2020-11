Mehrere Corona-Fälle bei Pflegern am Klinikum Neubrandenburg

Neubrandenburg. Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg muss einen größeren Corona-Infektionsfall bei Mitarbeitern zweier Intensivstationen verkraften, darunter eine Station für Corona-Kranke. Wie eine Sprecherin am Mittwoch erklärte, wurden bei turnusmäßigen Tests elf infizierte Pflegerinnen und Pfleger entdeckt, davon acht Mitarbeiter der beiden Intensivstationen. Alle seien in Quarantäne, die Testung der Kontaktpersonen laufe. Die Betreuung der Patienten auf beiden Intensivstationen, wo insgesamt 80 Intensiv-Pflegekräfte tätig sind, sei aber weiter gesichert.

Wegen der strengen Hygieneanforderungen sei es äußerst unwahrscheinlich, dass sich die Infizierten auf der Intensivstation angesteckt hätten. Das Neubrandenburger Klinikum hat derzeit 19 Covid-19-Patienten auf zwei Isolierstationen, wobei drei Patienten davon auf der Intensivstation liegen. Das medizinische und das Pflegepersonal dieser Station wird regelmäßig getestet, diese Tests sollen nun noch häufiger passieren.

Das Krankenhaus ist mit rund 1000 Betten und mehr als 2000 Mitarbeitern eine der größten Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern