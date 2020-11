Nach Brandserie: Haftbefehl für 25-Jährigen beantragt

Rostock. Nach einer Brandserie in Rostock hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen beantragt. Dem 25-jährigen Rostocker werde vorgeworfen, in der Nacht zu Dienstag mehrere Feuer gelegt zu haben, bei denen nur durch Zufall kein Mensch zu Schaden gekommen sei, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte. Über den Haftbefehl wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung soll das zuständige Amtsgericht entscheiden. In der Nacht zu Dienstag hatten zunächst mehrere Autos in einer Carportanlage gebrannt, die sich direkt unter einem Mehrfamilienhaus im Stadtzentrum befindet. Dabei war auch die Hausfassade beschädigt worden.

Später waren ein Gartenhaus und ein weiteres Auto in der Rostocker Südstadt in Flammen aufgegangen. Der angetrunkene Tatverdächtige, der laut Polizei bereits wegen Brandstiftungen vorbestraft ist, war an mehreren Brandorten beobachtet und festgenommen worden. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 50 000 Euro geschätzt. Das Motiv für die Brandstiftungen ist noch unklar.