Bau von Werkstatt für Theater und Orchester GmbH gestartet

Neustrelitz. Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz - eine von vier großen Bühnen im Nordosten - bekommt eine neue Theaterwerkstatt. Der Grundstein für die rund 1000 Quadratmeter große Halle mit Werkstätten, Sanitär- und Lagerräumen wurde am Dienstag in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gelegt, wie das Theater mitteilte. In dem bis zu neun Meter hohen Neubau sollen Schlosser, Tischler, Maler, Kascheure und Dekorateure ihrer Tätigkeit nachgehen und vor allem Bühnenbilder für Musiktheater- und Schauspielinszenierungen bauen.

In das Vorhaben werden mit Hilfe des Landes und der Kommunen rund 3,1 Millionen Euro investiert. Die Fertigstellung ist für den Spätsommer 2021 geplant. Der Neubau war dringend notwendig, weil die Arbeitsbedingungen in den alten provisorischen Gebäuden am früheren Marstall nicht mehr tragbar waren.

Zur Theater und Orchester GmbH gehören mehr als 200 Beschäftigte, darunter die Neubrandenburger Philharmonie. In den bisherigen Spielzeiten - außerhalb der Corona-Einschränkungen seit März 2020 - wurden bis zu 120 000 Besucher begrüßt.