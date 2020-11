Zwei maskierte Unbekannte rauben Tankstelle in Eggesin aus

Eggesin. Zwei bewaffnete Unbekannte haben am Montagabend eine Tankstelle in Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ausgeraubt. Die maskierten Täter bedrohten eine Tankstellenmitarbeiterin und forderten Bargeld, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Anschließend flüchteten sie mit der Beute, deren genaue Höhe zunächst nicht bekannt war. Die Mitarbeiterin wurde nicht verletzt. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnten die Tatverdächtigen zunächst nicht gefasst werden. Die Ermittlungen dauerten am Dienstagmorgen an.