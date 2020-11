78-jähriger Rüganer verliert rund 20 000 Euro an Betrüger

Bergen. Ein Senior von der Insel Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat trotz der ständigen Warnungen der Polizei vor Trickbetrügern eine fünfstellige Summe an solche Betrüger verloren. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg sagte, büßte der 78-Jährige von Mitte Oktober an rund 20 000 Euro ein. Betrüger hatten dem Rentner aus der Nähe von Bergen telefonisch eine sehr hohe Gewinnsumme angekündigt, für die er aber im Vorfeld noch "Bearbeitungs- und Notarkosten" überweisen müsse.

Den Opfern solcher Betrugsmaschen werde vorgetäuscht, dass sie einen Teil des überwiesenen Geldes mit dem Gewinn wieder zurückbekämen, sagte die Sprecherin. Ein Bankmitarbeiter hatte die verdächtigen Überweisungen bemerkt und am Montag verhindert, dass der Mann noch weiter Geld an die Betrüger überweist. Daraufhin hatte der Senior am Montag Strafanzeige erstattet.