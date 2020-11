Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand in Rostock

Rostock. In Rostock hat ein Wohnungsbrand einen Sachschaden von rund 100 000 Euro verursacht. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass eine brennende Zigarette das Feuer ausgelöst hat, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Fünf Bewohner des Wohnhauses im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt konnten sich am Sonntagabend in Sicherheit bringen. Der in der Brandwohnung lebende Mann wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung ermittelt.