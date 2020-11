Gadebusch/Kiel. Das Technische Hilfswerk (THW) ist durch die Corona-Pandemie gehandicapt. "Unser regulärer Dienstbetrieb ist immer wieder eingeschränkt", sagte ein Sprecher des Landesverbandes Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in Kiel. Die Einsatzfähigkeit sei jedoch gegeben. Das THW habe umfangreiche Hygiene- und Sicherheitskonzepte für seine Standorte entwickelt, so dass Übungen und Schulungen auch im Teil-Lockdown möglich seien.

Die 18 THW-Ortsverbände in MV haben laut Landesverband gut 1200 Mitglieder. In diesem Jahr gab es bisher weniger Neueintritte als in den beiden Vorjahren. Mit gut 130 waren so viele wie 2017. 2018 und 2019 sei jedoch deutschlandweit umfangreich geworben worden.

Der Ortsverband Gadebusch (Nordwestmecklenburg), der mit 40 Mitgliedern zu den kleinsten zählt, hat den Ausbildungs- und Übungsbetrieb reduziert, wie Zugführer Tino Koeppe sagte. Die jährliche mehrtägige Übung sei wegen der Pandemie ganz ausgefallen. Um üben zu können, sei die Gruppenstärke auf sechs halbiert worden. "Zum Glück haben wir ein großes Gelände", sagte er. Für die theoretische Ausbildung habe man Räumlichkeiten umgestaltet.

Während der Corona-Krise seien immerhin sechs junge Leute ausgebildet worden, die jetzt ihre Prüfung ablegten, sagte Koeppe. Ihnen seien handwerkliche Grundfähigkeiten vermittelt worden wie die Beleuchtung von Einsatzorten oder der Umgang mit Pumpen und Leitern. Der Gadebuscher Ortsverband sei spezialisiert auf das Absichern von einsturzgefährdeten Gebäuden, etwa nach Explosionen. Zu den Einsätzen der vergangenen Jahre gehörten die Hochwasser an Elbe und Oder und der Waldbrand bei Lübtheen 2019.

Nachwuchs zu finden ist Koeppe zufolge bei Schülern und Lehrlingen weniger ein Problem. Es fehle aber an erwachsenen Mitgliedern. Viele seien Berufspendler und hätten gar keine Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren.