Stallpflicht rund um Rostocker Breitling gegen Geflügelpest

Rostock. Rund um den Rostocker Breitling hat das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt am Mittwoch eine Stallpflicht für Geflügelhalter angeordnet. Innerhalb eines 500 Meter breiten Uferstreifens um das Gewässer muss Geflügel ab sofort in geschlossenen Ställen oder ähnlichen Schutzvorrichtungen untergebracht werden. Diese Maßnahme ist nach Angaben der Rostocker Stadtverwaltung nötig, weil der Breitling während der Ausbreitung der Geflügelpest zu besonders gefährdeten Gebieten zähle, in denen Rast- und Sammelplätze für Wildvögel bekannt sind.

Nachdem das Geflügelpestvirus H5N8 in mehreren Beständen in Mecklenburg-Vorpommern gefunden worden war, mussten Agrarminister Till Backhaus (SPD) zufolge bereits rund 100 000 Puten, Enten und Hühner getötet werden. In mehreren Regionen gilt derzeit eine generelle Stallpflicht. Backhaus sprach sich für eine Ausweitung auf das ganze Land aus. Darüber solle am Freitag nach einer Auswertung mit Experten entschieden werden.