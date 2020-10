Landkreis Ludwigslust-Parchim wird zu Corona-Risikogebiet

Parchim. Mit Ludwigslust-Parchim hat ein weiterer Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern die kritische Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersprungen. Der sogenannte Inzidenzwert lag am Donnerstag bei 54, wie der Landkreis mitteilte. Damit springt die Corona-Ampel dort auf Rot, was zusätzliche Beschränkungen nach sich zieht. Am Vortag hatte bereits Vorpommern-Greifswald diesen Wert überschritten.

Treffen in Gaststätten sind von Freitag an im Landkreis Ludwigslust-Parchim nur noch mit maximal zehn Menschen erlaubt, in privaten Wohnungen gilt ebenfalls die Obergrenze zehn, jedoch aus höchstens zwei Haushalten. Zudem wird die Maskenpflicht etwa auf belebte Plätze ausgeweitet. Gaststätten müssen bereits um 23.00 Uhr schließen. Dann dürfen auch Tankstellen keinen Alkohol mehr verkaufen. Weihnachtsmärkte dürfen ebenfalls nicht stattfinden.

Nach den Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch sind Teile der Regelungen von Montag an jedoch hinfällig. Dann müssen etwa Gaststätten ohnehin schließen, sofern sie nicht Essen außer Haus verkaufen oder ausliefern.