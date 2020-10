Mucha in Parlamentarische Kontrollkommission gewählt

Schwerin. Der SPD-Politiker Ralf Mucha ist am Donnerstag in die Parlamentarische Kontrollkommission des Landtags gewählt worden. Er folgt Dirk Friedriszik (SPD) nach, der Parlamentsangaben zufolge den Posten am 16. Oktober niedergelegt hat. Eine Fraktionssprecherin gab dafür persönliche Gründe an. Friedriszik kandidiert im kommenden Jahr nicht wieder für den Landtag. Der Politiker war im Frühjahr 2017 kurzzeitig sogar Vorsitzender der fünfköpfigen Kommission gewesen, die den Verfassungsschutz des Landes kontrolliert.

Ende März 2017 gab er den Vorsitz wieder auf, nachdem bekannt geworden war, dass er der AfD im Jahr 2013 angeboten hatte, sich für die Partei um ein Mandat in der Stadtvertretung seiner Heimatstadt Ludwigslust zu bewerben. Der SPD hatte Friedriszik dies zunächst verschwiegen. Auch den Vorsitz des Rechtsausschusses hatte er damals niedergelegt, blieb aber einfaches Mitglied.