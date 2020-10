Rund 80 Kinder dürfen nach Corona-Fall wieder zur Schule

Lützow. Rund 80 Kinder können nach dem Corona-Fall an einer Schule in Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) von Dienstag an wieder den Unterricht besuchen. Die zweite Testreihe sei ebenfalls negativ ausgefallen, teilte der Landkreis am Montag mit. Daher ende die angeordnete Quarantäne und der Weg für einen regulären Schulbetrieb sei frei.

Allerdings ist den Angaben zufolge noch nicht klar, ob alle acht betroffenen Lehrer am Dienstag wieder zur Arbeit kommen können, da diese zum Teil in anderen Landkreisen wohnen. Zuvor hatte die "Schweriner Volkszeitung" darüber berichtet. Die Schüler und Lehrer mussten in Quarantäne, nachdem die Corona-Infektion eines Sechstklässlers bekannt geworden war.