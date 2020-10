Rostock. Ein Tourist aus Bayern war am Dienstagabend auf dem Ostseeradweg von Zingst in Richtung Rostock unterwegs und hatte sich in einem Schilfgebiet zwischen Markgrafenheide und Graal-Müritz verirrt. Allein fand der 30-Jährige den Rückweg nicht mehr. Also rief er die Polizei zur Hilfe.

Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen nach Markgrafenheide geschickt. Nach einiger Zeit konnte der Standort des 30-Jährigen eingegrenzt werden. Weil das Gelände aber nicht zugänglich war und es bereits dunkel wurde, konnten die Beamten ihn zu Fuß nicht erreichen.

Ein Polizeihubschrauber, die Berufsfeuerwehr Rostock sowie die Freiwillige Feuerwehr Rostocker Heide wurde angefordert. Der Hubschrauber konnte den Unglücksraben lokalisieren und ein Schlauchboot der Feuerwehr zu ihm lotsen. Nach insgesamt fünf Stunden wurde der Mann wohlbehalten aus ihrer misslichen Lage befreit und hatte wieder festen Boden unter den Füßen.