Baby entführt: Wer hat diesen Mann gesehen?

Polizei in Schwerin schreibt öffentliche Fahndung aus. Der Mann (29) soll der Mutter des Kindes das Baby im Park entrissen haben.

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern fahndet nach einem Mann, der sein Baby von der sorgeberechtigten Mutter entführt haben soll.

Schwerin/Hamburg. Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern fahndet weiter mit Hochdruck nach einem 29-jährigen Mann, der in Schwerin ein Baby entführt haben und mit ihm untergetaucht sein soll. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, ist die Suche trotz öffentlicher Fahndung mit mehreren Bildern der Beteiligten bisher ohne Erfolg geblieben. Die Ermittler hätten aber mehrere Hinweise bekommen, denen noch nachgegangen wird.

Der Vater hatte der Frau, die das alleinige Sorgerecht für den Säugling habe, am 19. September in einem Park das gemeinsame Kind entrissen und sei geflüchtet, hieß es.

Baby entführt: Öffentliche Fahndung

Anfangs habe man noch die Hoffnung gehabt, dass er das Baby zurückbringen würde. Als das nicht passierte und auch sonst kein Kontakt zustande kam, sei zusammen mit der Justiz eine öffentliche Fahndung ausgeschrieben worden. Seit Freitag werde der Täter europaweit per Haftbefehl gesucht. Die Fahndungsfotos zeigen einen bärtigen Mann und das mehrere Monate alte Kind.

Hinweise nehmen die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter der Telefonnummer 038208-888-2222, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

