Segler (72) seit neun Tagen auf der Ostsee vermisst

Rostock/Hamburg. Ein 72 Jahre alter Segler wird seit neun Tagen auf der Ostsee vermisst. Wie die Polizei Rostock am Sonnabend mitteilte, sei Heinz Zich seit dem 10. September verschwunden. Er wollte offenbar vom Segelclub am Rostocker Stadthafen mit seinem Segelboot Richtung Rügen segeln, wie es hieß. Dass die Vermisstenmeldung erst so spät komme, sei darauf zurückzuführen, dass der Segler erst am Freitag vermisst gemeldet wurde.

Heinz Zich habe ein Handy bei sich, über das aber keine Verbindungsaufnahme mit ihm möglich gewesen sei. Die Polizei versuchte ihn in mehreren Häfen ausfindig zu machen – mit negativem Ergebnis.

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Rostock nimmt Hinweise entgegen unter der Telefonnummer 0381 4916 1616, die Internetwache ist unter www.polizei.mvnet.de zu erreichen. Alle anderen Polizeidienststellen nehmen auch HInweise auf den vermissten Segler entgegen.

( HA/ryb )