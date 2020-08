Schulen Corona-Test in Grundschule in Graal-Müritz war falsch

Die Aufregung in Mecklenburg-Vorpommern am vergangenen Freitag war groß, als zwei Schulen in Ludwigslust und Graal-Müritz nach positiven Corona-Tests geschlossen wurden. In Graal-Müritz war es falscher Alarm.