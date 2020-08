Parteien Nordost-CDU wählt neuen Landeschef - Landrat Sack tritt an

Michael Sack (CDU) blickt in die Kamera.

Gut ein Jahr vor der Landtagswahl will Mecklenburg-Vorpommerns CDU mit neuer Führung in ruhigere Fahrwasser zurück. Nachdem ihr Hoffnungsträger Kokert Ende Januar überraschend von Bord ging, soll ein in der Landespolitik unerfahrener Landrat das Ruder übernehmen.