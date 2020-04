Institut: Frettchen als Tiermodell für Impfstoff geeignet

Insel Riems. Frettchen sind neben Flughunden besonders empfänglich für das Virus Sars-CoV-2. Das ist nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) bei Greifswald ein wichtiger Befund, da Frettchen als Modelltiere für die Infektion des Menschen zur Erprobung von Impfstoffen oder Medikamenten eingesetzt werden könnten. Nach solch einem Tiermodell, das die Infektion des Menschen widerspiegelt, werde derzeit weltweit dringend gesucht, teilte das FLI am Donnerstag mit. Das Bundesinstitut hatte vor mehreren Wochen mit Versuchen an vier Tierarten zur Erforschung des neuartigen Coronavirus begonnen. Schweine und Hühner sind demnach nicht für das Virus empfänglich. Mit dem Sars-CoV-2 trat vor gut drei Monaten in China ein neues Coronavirus beim Menschen auf, das seinen Ursprung vermutlich bei Fledermäusen hat.