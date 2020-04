Brand in Holzwerk: Feuer vernichtet 3000 Tonnen Holzreste

Wismar. Ein Brand in einem Wismarer Holzwerk hat am Donnerstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. In der Nacht war auf dem Gelände der Holzwerkstoffe Egger ein Feuer ausgebrochen, das bis zum Donnerstagmittag nicht gelöscht werden konnte. Etwa 3000 Tonnen an Holzresten waren aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Polizei Wismar vermutet Selbstentzündung. 120 Feuerwehrleute waren seit den Morgenstunden im Einsatz.

Die Holzwerkstoffe Egger sind mit 1000 Beschäftigten der zweitgrößte Arbeitgeber in der Hansestadt. Die Unternehmensfiliale in Wismar existiert seit mehr als 20 Jahren.