Schwerin. In der Schweriner SPD/CDU-Koalition herrschen unterschiedliche Auffassungen zur Notwendigkeit eines Corona-Schutzschirms auch für Kommunen. Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) wies einen entsprechenden Vorstoß von Regierungspartner CDU zurück. Mit dem gerade beschlossenen neuen Finanzausgleich erhielten die Kommunen mehrere hundert Millionen Euro zusätzlich pro Jahr. Zudem unterstütze das Land in der aktuellen Krise Wirtschaft und Gesellschaft mit insgesamt 1,1 Milliarden Euro. "Jetzt schon den nächsten Schutzschirm zu fordern, ist daher völlig verfrüht. Zumal allein das Land in diesem Jahr voraussichtlich eine Milliarde Euro weniger Steuern einnehmen wird", argumentierte Meyer.

Der CDU-Politiker Marc Reinhardt hatte in einer Mitteilung zum neuen Finanzausgleichsgesetz selbst darauf verwiesen, dass Dörfer, Städte und Kreise von 2020 an jährlich 350 Millionen Euro mehr bekommen. "Wir haben beim kommunalen Finanzausgleich geklotzt und nicht gekleckert", betonte er. Doch sei für ihn schon jetzt klar, dass bei den Kommunen demnächst noch einmal nachgelegt werden müsse, wenn auch ihnen die Einnahmen wegbrechen. "Nach der Pandemie werden wir aus gutem Grund einen Schutzschirm für die Kommunen brauchen: Die Kommunen stemmen einen Großteil der öffentlichen Investitionen in Mecklenburg-Vorpommern, zugleich sind sie essenziell für das gesellschaftliche und kulturelle Leben in unserem Land", heißt es in der Mitteilung.