Angetrunkener Autofahrer schlägt Polizisten ins Gesicht

Neubrandenburg. Ein angetrunkener Autofahrer in Neubrandenburg hat bei einer nächtlichen Tour ohne Führerschein einem Beamten bei einer Polizeikontrolle die Faust ins Gesicht geschlagen. Der 47 Jahre alte Mann habe sich der Aufforderung zum Atemalkoholtest widersetzt und auch die Entnahme einer Blutprobe verweigert, teilte die Neubrandenburger Polizei am Mittwoch mit. Als der Fahrzeugführer in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, beleidigte er die Beamten und schlug einem ins Gesicht. Der Polizist wurde leicht verletzt.

Bei einer späteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Autofahrer keinen Führerschein besitzt. Deswegen wie auch wegen Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss er sich nun verantworten.