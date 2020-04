Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern sieht sich wegen der Corona-Pandemie zum ersten Mal seit 15 Jahren gezwungen, wieder Schulden zu machen. Die Landesregierung brachte am Mittwoch in Schwerin einen Nachtragshaushalt zur Beratung in den Landtag ein. Demnach soll der bislang 9,4 Milliarden Euro umfassende Etat für 2020 um 700 Millionen Euro aufgestockt werden. Mit dem kreditfinanzierten zusätzlichen Geld sollen die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft gemildert und notwendige Zusatzausgaben für das Gesundheitssystem finanziert werden.

Der "MV-Schutzfonds" wird insgesamt 1,1 Milliarden Euro umfassen und neben nicht rückzahlbaren Soforthilfen auch Kredite und Bürgschaften beinhalten. Erste Liquiditätshilfen an Kleinstfirmen und Selbstständige wurden von der Landesregierung bereits ausgezahlt. Der Nachtragshaushalt soll im Eilverfahren in den Ausschüssen beraten und noch an Mittwoch beschlossen werden.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dankte den Bürgern erneut dafür, dass sie die verhängten Kontaktbeschränkungen mehrheitlich einhalten. Doch gelte es, die Vorgaben weiterhin diszipliniert zu befolgen. Nur wenn Kontakte auf ein Minimum reduziert würden, könne Zeit gewonnen werden, das Gesundheitssystem weiter für die Bekämpfung der Corona-Pandemie zu rüsten. "Die Lage ist ernst, sie ist sehr ernst", betonte Schwesig im Landtag. Debatten über mögliche Lockerungen der Kontaktsperren wies sie erneut entschieden zurück. Wer dies tue, verkenne die Situation und streue den Menschen Sand in die Auge.

Vorrangige Ziele des politischen Handelns seien derzeit der Schutz der Gesundheit, der Schutz der Unternehmen und der Schutz der Arbeitsplätze. Dazu lege das Land nun den "MV-Schutzfonds" auf. Auch die Oppositionsfraktionen signalisierten unter Hinweis auf die extreme Notsituation ihre Zustimmung zu dem Nachtragsetat.

Wegen der Corona-Krise und dem deshalb geltenden Versammlungsverbot war die April-Sitzung des Parlaments auf nur einen Tag beschränkt worden. Um den Hygienevorschriften und Abstandsregeln nachzukommen, blieb knapp die Hälfte der Abgeordneten der Sitzung fern. Auch zwischen den Ministern herrschten größere Abstände.

Zu Beginn der Sitzung gedachte das Parlament des kürzlich gestorbenen früheren Ministerpräsidenten Alfred Gomolka (CDU).

In der gut einstündigen ersten Zusammenkunft beschloss der Landtag auch die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs. Nachdem Landesregierung und Kommunalverbänden mehrere Jahre lang heftig um die Gesetzesänderungen gerungen hatten, erfolgte die Verabschiedung im Eiltempo. Das umfangreiche Gesetzespaket, das den Kommunen deutlich höhere Zuwendungen vom Land sichert und zusätzliche Investitionen ermöglicht, wurde ohne weitere Aussprache mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von SPD und CDU sowie der oppositionellen Linksfraktion verabschiedet. Die AfD, die einen eigenen Entwurf vorgelegt hatte, stimmte dagegen. Im Vorgriff auf den Beschluss war die Verteilung der Mittel nach den neuen Kriterien schon für das laufende Jahr 2020 vorgenommen worden.

Der Landtag brachte zudem eine Gesetzesänderung für Lehrer auf den Weg. Demnach sollen Grundschullehrer in Mecklenburg-Vorpommern vom kommenden Schuljahr an nach den Einkommensklassen A13/E13 vergütet werden und damit genauso viel erhalten, wie ihre bislang besser bezahlten Kollegen an weiterführenden Schulen. Die erste Lesung fand wegen der Corona-Krise entgegen den Gepflogenheiten ohne Aussprache statt.

Beschlossen wurde auch ein Gesetz zur Verbesserung des Schutzes vor Tierseuchen. Damit wurden die bisherigen Landesregeln zur Entsorgung toter Wildtiere an die Gesetzgebung des Bundes angepasst. Hintergrund ist das drohende Übergreifen der Afrikanischen Schweinepest auf Deutschland.