Tropenmediziner: Einschränkungen über 20. April hinaus

Rostock. Der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger rechnet wegen immer mehr Coronavirus-Infektionen über den 20. April hinaus mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Mecklenburg-Vorpommern. "Wenn die Entwicklung so verläuft wie in anderen Bundesländern vor drei Wochen, sind wir Mitte April mittendrin im Sturm", sagte Reisinger am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Mit Blick auf die Entwicklung etwa in China rechne er eher mit Einschränkungen bis Juni.

Aktuell gelten die Vorschriften zur Schließung von Geschäften oder zur Vermeidung von Kontakten bis zum 20. April, nach dem Ende der Osterferien. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte am Wochenende deutlich gemacht, dass bis dahin keinerlei Erleichterungen der Beschränkungen zu erwarten sind.

So wird die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen nach Reisingers Einschätzung auch im Nordosten weiter zunehmen. Nachdem in den vergangenen Tagen die Zahl der Neuinfizierten stets bei weniger als 20 pro Tag lagen, gab es am Freitag 48 und am Samstag 39 neue Fälle.

Noch liegt MV laut dem Robert-Koch-Institut im Bundesländer-Vergleich der mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen pro 100 000 Einwohner am Ende der Tabelle. Am Sonntag (08.45 Uhr) waren es im Nordosten 22, dagegen lagen die Zahlen in Hamburg bei 100 und in Bayern bei 99. "Es ist zu befürchten, dass wir uns dem Niveau der anderen Bundesländer nähern", sagte Reisinger.

Insgesamt waren im Nordosten am Samstagabend 348 Menschen infiziert. Ein 57-Jähriger mit Vorerkrankungen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim war am Samstag im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.