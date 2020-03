Online-Plattformen für Einzelhandel: "Kauft lokal!"

Schwerin/Stralsund. Zur Unterstützung des lokalen Einzelhandels haben erste Städte in Mecklenburg-Vorpommern Online-Plattformen für Läden mit Liefer- und Bestellangeboten eingerichtet. Beispiele sind Schwerin und Stralsund.

Die Landeshauptstadt listet auf ihrer Internetseite unter www.schwerin.de/lokalkauf inhabergeführte Geschäfte, Restaurants und Cafés auf, die Online-Shops, lokale Lieferdienste oder Abholmöglichkeiten anbieten. Sie reichen vom Kinderschuhgeschäft bis zum Buchladen. In Stralsund ist eine ähnliche Aktion unter www.stralsund.de/liefert zu finden.

"Wenn die Schweriner jetzt online bestellen, dann sollten sie nach Möglichkeit lokal einkaufen", appellierte der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, Rico Badenschier (SPD). "Mit jedem einzelnen Kauf sichern sie die Existenz lokaler Einzelhändler und Gastronomen in der jetzigen angespannten Situation." Stralsunds Stadtoberhaupt Alexander Badrow (CDU) rief seinen Mitbürgern am Freitag zu "Seid loyal, kauft lokal!". Es komme jetzt auf Solidarität, Gemeinschaft und Zusammenhalt an.