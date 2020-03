Rostock/Hamburg. Polizisten haben bei einem Mann, der betrunken Auto gefahren sein soll, mehrere Waffen gefunden. Wie die Polizei Rostock am Sonntagmorgen mitteilte, sei der Mann am Sonnabendabend auf sein Grundstück in Dobin am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gefahren und habe versucht, den Polizisten den Zutritt zu verweigern. Dabei soll er versucht haben, den Zugang zu verschweißen.

Die Beamten konnten mit Verstärkung den alkoholisierten Mann (38) stellen. Er sei "unkooperativ" und aggressiv gewesen. Er habe gedroht, auf die Beamten zu schießen. Seine Frau und ein alarmierter Freund konnten ihn offenbar beruhigen. Der Verdächtige wurde zunächst ins Krankenhaus und später zum Polizeirevier Schwerin gebracht.

Bei der Durchsuchung des Hauses stellte sich heraus, dass er tatsächlich Waffen besitzt. Laut Polizei seien das "meist Schreckschusswaffen, Luft- bzw. Federdruckwaffen" und mehrere Messer. Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet.