Güstrow. Drei Wochen nach der überraschenden Rücktrittsankündigung von CDU-Landeschef Vincent Kokert kommt der Parteivorstand am Samstag in Güstrow zusammen, um die Führungskrise zu beenden. Bei dem Treffen soll ein Interims-Vorsitzender bestimmt werden. Er soll die Führung der 5000 Mitglieder zählenden Landespartei bis nur Neubesetzung der Parteispitze übernehmen. Es gilt als sicher, dass mit dieser Aufgabe der frühere CDU-Landeschef und jetzige Parteivize Eckhardt Rehberg betraut wird. Der 65-jährige Bundestagsabgeordnete gilt wegen seiner langjährigen politischen Erfahrung als Institution in der Landespartei.

Bei dem Treffen soll auch der Fahrplan für die Neuwahl des Vorsitzenden festgelegt werden. Ziel ist offenbar, einen Sonderparteitag noch vor der Sommerpause einzuberufen. Bis dahin sollen sich die Bewerber für das Spitzenamt in allen Kreisverbänden vorstellen.

Ihre Kandidaturen für die Kokert-Nachfolge haben bislang der Ueckermünder Bundestagsabgeordnete und CDU-Jungstar Philipp Amthor sowie Justizministerin Katy Hoffmeister aus Rostock angekündigt. Hoffmeister, die dem Landesvorstand angehört, wird bei der Beratung in Güstrow dabei sein, Amthor nicht.

Der 27-Jährige kann sich bislang auf eine breitere Unterstützung berufen als seine Konkurrentin. Nach den Kreisverbänden Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald hatte zuletzt auch der Schweriner CDU-Kreisverband deutlich gemacht, dass er Amthor mehrheitlich unterstützt. Hoffmeister weiß nach eigenen Angaben ihren Kreisverband Rostock-Land hinter sich.

Kokert selbst wird dem Vernehmen nach bei dem Vorstandstreffen in Güstrow fehlen. Erst im November war er in Binz auf Rügen mit 92,4 Prozent für eine zweite Amtszeit als Landesparteichef gewählt worden. Ende Januar aber kündigte er seinen Rückzug aus der Politik an. Sowohl den Landesvorsitz als auch den Vorsitz in der Landtagsfraktion will er Anfang März abgeben und dann bei den Stadtwerken Neustrelitz eine Tätigkeit als Betriebsleiter aufnehmen. Für diese Entscheidung seien ausschließlich private Gründe ausschlaggebend gewesen, erklärte Kokert, ohne allerdings konkret zu werden.