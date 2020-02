SSC Schwerin gewinnt Viertelfinal-Hinspiel im CEV-Cup

Beveren. Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin bleiben auch international in der Erfolgsspur. Der Bundesliga-Tabellenführer kam beim belgischen Meister Asterix Avo Beveren am Donnerstagabend im Viertelfinal-Hinspiel des europäischen CEV-Cups zu einem 3:1 (16:25, 25:20, 25:21, 25:13)-Sieg und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Halbfinals. Vor 300 Zuschauern stand der Schweriner Sieg nach 94 Spielminuten fest.

Beste Spielerin beim deutschen Vizemeister, der im laufenden Wettbewerb noch ungeschlagen ist, war Nationalspielerin Louisa Lippmann. Die 25 Jahre alte Außenangreiferin holte als beste Punktesammlerin 17 Zähler, Mckenzie Adams und Greta Szakmáry brachten es auf je 15 Punkte.

Das Rückspiel findet am 3. März (19.00 Uhr) in der Schweriner Palmberg-Arena statt. Sollten die Mecklenburgerinnen ins Halbfinale einziehen, treffen sie dort auf den Sieger des Duells zwischen Pokalverteidiger Busto Arsizio aus Italien und Dinamo Kasan aus Russland. Kasan gewann den ersten Vergleich am Donnerstagabend daheim mit 3:0.

Da der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) im Gegensatz zum vergangenen Jahr in der Champions League diesmal nur einen Startplatz für Meister Allianz MTV Stuttgart erhalten hat, muss der SSC im klassentieferen CEV-Cup spielen. In diesem Wettbewerb war das Team von Trainer Felix Koslowski 2016 und 2017 jeweils bis ins Halbfinale gekommen.