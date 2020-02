Sechs Projekte der Gesundheitswirtschaft ausgezeichnet

Wismar. Sechs Projekte sind beim Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft ausgezeichnet worden. Die Gewinner erhalten insgesamt rund 890 000 Euro Fördergelder, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Ausgezeichnet wurden demnach Projekte aus Rostock, Schwerin, Greifswald und Karlsburg. "Wir zeichnen zukunftsweisende Projekte aus, die das Wachstumspotenzial der Branche durch Vernetzung, Kooperation und Marketing stärken. So wird das Angebot gesundheitsfördernder Produkte und Dienstleistungen im Land größer", sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) in einer Mitteilung.

Gewonnen haben Produzenten von Insektenmehl, ein Testzentrum für Medizinprodukte bei Diabetes und ein Projekt zur Verbesserung der Händehygiene. Eine App, die nachvollziehen soll wie aktiv kranke Menschen in einer Klinik oder Pflegeeinrichtung sind, wurde ebenfalls ausgezeichnet, wie auch ein Medizinportal und ein Innovationsverbund für die Erschließung von Heilpflanzen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden seit 2008 in elf Wettbewerben 64 Projektideen mit knapp acht Millionen Euro aus dem "Europäischen Fonds für regionale Entwicklung" (EFRE) unterstützt.