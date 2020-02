Hohenkirchen. An der Wismarer Bucht in Mecklenburg-Vorpommern entsteht derzeit die Ferienanlage "Bades Huk". Investor Oliver Soini plant 77 Apartments, die auf 17 Häuser verteilt sind, in Strandlage an der Ostsee. Mitte kommenden Jahres sollen die ersten Urlauber in die Ferienwohnungen einziehen. Der Verkauf der einzelnen Ferienwohnungen habe bereits begonnen. Die Betreibergesellschaft und Hausverwaltung von Bades Huk übernimmt die Instandhaltung, Pflege und Vermietung der Apartments.

Zusammen mit dem Resort-Spezialisten Clavis International aus Hamburg hat Soini die Anlage in der Gemeinde Hohenkirchen geplant. "Man findet hier ganz schnell zu sich: mit den Füßen im Sand und dem Blick auf die Ostsee, inmitten von unberührter Natur. Oder man wird aktiv und bewegt sich. Auch das geht in Bades Huk ganz hervorragend", sagt Oliver Soini. Neben den Apartments ist auch ein Sauna- und Fitnessbereich geplant, zudem wird es ein Rezeptionsgebäude geben.

Besonders Wassersportler profitieren

Wohnbeispiel: So sollen die neuen Apartments eingerichtet werden.

Foto: Bades Huk

Das Besondere an "Bades Huk" ist laut dem Investor die Lage. So grenzt ein Golfplatz direkt an die Ferienanlage, zudem gibt es einen kleinen Hafen. Dort können auch Jachten anlegen. Neben dem Segeln sind auch andere Wassersportarten wie Stand-Up-Paddling und Surfen dort möglich.

Für Naturliebhaber wird die Ranger-Station von "Bades Huk" errichtet. Von dort soll es Naturführungen geben. "Die vielen verschiedenen Vogelarten, die in Bades Huk leben, rasten oder brüten, kann man aber auch überall spontan bestaunen. Sie stehen hier unter besonderem Schutz."