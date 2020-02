Greifswald streicht Segelsaison mit der "Greif"

Greifswald. Die Stadt Greifswald hat die Segelsaison mit dem stadteigenen Segelschulschiff "Greif" in diesem Jahr abgesagt. Beim Check des 69 Jahre alten Schiffes in der Peene-Werft Wolgast seien weitere Schäden an der Außenhaut festgestellt worden, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Da derzeit nicht klar sei, wie hoch die Reparaturkosten werden könnten und wann die "Greif" wieder segeln könnte, habe sich die Stadt zu diesem Schritt entschlossen. Ursprünglich hatte auf der Werft nur eine angerostete Stahlplatte am Vorschiff ausgetauscht werden sollen. Die Kosten waren auf 20 000 Euro geschätzt worden.