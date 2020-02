Lürssen: "Schlüssel"-Bewertung stärkt Marineschiffbau

Wolgast. Die Lürssen Werft wertet die beschlossene Einstufung des Marineschiffbaus als Schlüsseltechnologie als klares politisches Bekenntnis des Bundeskabinetts zur maritimen Werft- und Zulieferindustrie. In Mecklenburg-Vorpommern gehört die Peene-Werft Wolgast, ein Hersteller von Militärschiffen, zur Lürssen-Gruppe. "Als mittelständisches Familienunternehmen mit Werftstandorten in allen norddeutschen Küstenländern freuen wir uns über diese Entscheidung und sehen sie als Stärkung der internationalen Wettbewerbsposition des deutschen Marineschiffbaus", erklärte ein Sprecher am Mittwoch in Bremen.

Politiker von SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern forderten seit langem von der Bundesregierung, den Marineschiffbau wie im Koalitionsvertrag vereinbart als Schlüsseltechnologie einzustufen. Dann müssten Marineaufträge nicht mehr europaweit, sondern nur noch national ausgeschrieben werden. Heimische Werften kämen zum Zuge.

Die Peene-Werft Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hatte nach dem Exportstopp für Rüstungsgüter Ende 2018 große Probleme. Patrouillenbooten für Saudi-Arabien konnten nicht ausgeliefert oder gar nicht erst gebaut werden. Aufträge für Marine- und Behördenschiffe beziehungsweise Reparaturaufträge der deutschen Marine hätten ein Ausgleich sein können.